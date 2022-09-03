Тренер «Химок» Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Химок»оценил игру подмосковного клуба в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

«Начало матча было за нами, в первые минут 30 мы контролировали ход встречи. Потом потеряли концентрацию и получили два гола, это связанно с психологией и физическим состоянием футболистов.

Я пришел и не знал в каком они состоянии, эта игра показала, над чем нужно работать. Ребятам стоит отдать должное, сказать спасибо. Было видно, что им было тяжело именно физически. Когда ты физически неподготовлен, нарушаются командные взаимодействия, появляются ошибки. "Оренбург" имел много подходов, в целом, соперник переиграл нас, мы двигаемся дальше. Для нас это информативный матч», — приводит слова Гогниева пресс-служба «Химок».

«Химки» после восьми туров РПЛ набрали 7 очков и опустились на 12-ю место в турнирной таблице. Подмосковный клуб потерпел пятое поражение подряд после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера с общим счетом 3:15. «Оренбург» набрал 9 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Химки» сыграет на выезде с «Зенитом» примут на своем поле «Крылья Советов». Игра состоится 10 сентября и начнется в 15.00 по московскому времени.