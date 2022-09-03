«Брентфорд» обыграл «Лидс», «Борнмут» вырвал победу у «Ноттингема»

на своем поле сыграл противв рамках 6-го тура АПЛ. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте поединка, после того как «Брентфорд получил право на пенальти и Иван Тони успешно реализовал его — 1:0. И уже на 43-й минуте матча, тот же Тони удвоил преимущество своей команды вонзив мяч в девятку — 2:0. А на 46-й минуте матча "Лидс" отыграл один гол, после того как "Луис Синистерр забил в нижний угол ворот — 2:1.

Во втором тайме Иван Тони оформил хет-трик забив на 58-й минуте — 3:1. А на 64-й минуте матча 'Лидс' остался на поле в меньшинстве, но на 80-й минуте гости этого матча отыграли еще один мяч — 3:2. Но и сразу же пропустили гол от Брайана Мбеумо — 4:2. И на 92-й минуте матча был забит финальный гол Йоаном Виссой и поединок завершился со счетом 5:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Лидс 5:2 Голы: 1:0 Айван Тони (пенальти) (30'), 2:0 Айван Тони (43'), 2:1 Луис Синистерра (45 + 1'), 3:1 Айван Тони (58'), 3:2 Марк Рока (79'), 4:2 Брайан Мбемо (80'), 5:2 Йоан Висса (90 + 1') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Понтус Янссон, Бен Ми, Рико Генри, Шандон Баптист (Фрэнк Аниика, 59'), Витали Янельт (Матиас Йоргенсен, 67'), Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 83'), Брайан Мбемо (Йоан Висса, 83'), Айван Тони, Кин Льюис-Поттер (Josh Dasilva, 59') Лидс: Джо Джелхардт (Крисенсио Саммервилл, 59'), Джек Харрисон (Патрик Бэмфорд, 46'), Бренден Ааронсон, Луис Синистерра (Матеуш Клих, 59'), Марк Рока (Sam Greenwood, 86'), Тайлер Адамс, Паскаль Стрёйк, Диего Льоренте, Робин Кох, Cody Drameh (Люк Эйлинг, 70'), Иллан Меслье Предупреждения: Луис Синистерра (28'), Миккель Дамсгор (90 + 5'), Аарон Хики (90 + 7'), Матеуш Клих (90 + 7') Удаление: Jesse Marsch (64')

'Брентфорд' занимает 7-е место в турнирной таблице набрав 9 очков, а 'Лидс' располагается на 9-м месте с 8-ю балами в активе.

В параллельном матче тура 'Ноттингем Форест' на своем поле принимал 'Борнмут'. Матч завершился победой гостей со счетом 2:3.

Первые два гола в матче были забиты именно 'Ноттингемом Форестом' на 33-й минуте (Шейх Куяте) и 47-й минуте (Бреннан Джонсон). Но во втором тайме уже на 51-й минуте матча 'Борнмут' отыграл свой первый мяч, после того как забил Филип Биллинг — 2:1. На 63-й минуте гости сравняли счет, отличился Доминик Соланке — 2:2. И на 87-й минуте матча 'Борнмут' смог вырвать победу благодаря голу Джейдона Энтони, который вырвал победу для команды — 2:3.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Борнмут 2:3 Голы: 1:0 Шейку Куйяте (33'), 2:0 Бреннан Джонсон (пенальти) (45 + 2'), 2:1 Филип Биллинг (51'), 2:2 Доминик Соланке (63'), 2:3 Jaidon Anthony (87') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Джо Уорролл, Стив Кук, Скотт Маккена, Неко Уильямс, Ryan Yates, Шейку Куйяте (Jack Colback, 76'), Ренан Лоди, Бреннан Джонсон (Эммануэль Деннис, 85'), Морган Гиббз-Уайт, Джесси Лингард (Тайво Авонийи, 67') Борнмут: Доминик Соланке (Jack Stacey, 90'), Филип Биллинг (Киффер Мур, 90'), Маркус Таверньер, Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Райан Кристи (Jaidon Anthony, 85'), Jordan Zemura (Райан Фредерикс, 46'), Lloyd Kelly, Крис Мепэм, Адам Смит, Нето Предупреждения: Нето (45 + 2'), Скотт Маккена (45 + 4'), Ренан Лоди (76')

'Борнмут' занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 7 очков, а 'Ноттингем Форест' располагается на 18-м месте с 4-я баллами в активе.