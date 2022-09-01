«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: счет 0:1, обзор гола

В заключительном матче 5 тура АПЛна выезде победил. Гостям понадобился один единственный гол.

На 23 минуте МЮ вышел в контратаку, в результате которой Маркус Рашфорд вывел Джейдона Санчо один на один с вратарем. Вингер обыграл голкипера и покатил в пустые ворота.

Таким образом, МЮ продлил свою победную серию до трех поединков. Ранее он победил «Ливерпуль» и «Саутгемптон». «Манкунианцы» поднялись на 5 место и набрали 9 очков.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Манчестер Юнайтед 0:1 Гол: 0:1 Джейдон Санчо (23') Лестер: Дэнни Уорд, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди, Джонни Эванс, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс (Келечи Ихеаначо, 76'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс, Джейми Варди (Патсон Дака, 87') Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд (Фред, 87'), Джейдон Санчо (Криштиану Роналду, 68'), Бруну Фернандеш, Энтони Эланга (Каземиро, 59'), Кристиан Эриксен, Scott Mctominay, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Диогу Далот (28'), Тирелл Маласиа (43'), Лисандро Мартинес (49'), Джеймс Мэддисон (87')

«Лестер» проиграл в четвертый раз подряд. С одним баллом на счету «лисы» замыкают турнирную таблицу АПЛ.