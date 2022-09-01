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    Конте раскритиковал работу VAR в АПЛ

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче 5-го тура АПЛ, а также раскритиковал работу VAR.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Честно говоря, в конце первого тайма я пообщался с судьёй и сказал ему: "Вы приняли правильное решение". Невероятно, что те, кто отвечает за VAR, ещё раз посмотрели и передали информацию судье. Я вижу, что первое решение арбитра было правильным, и объявление от VAR было странным. Могу сказать только, что судья принял верное решение в этом моменте. Обычно VAR используется, когда решение неправильное.

    В Англии нужно многому научиться, чтобы правильно использовать VAR. Вы должны очень хорошо учиться и быть более точными. Если есть VAR, вы должны использовать его правильно или принять решение судьи», — приводит слова Конте BBC.

    «Тоттенхэм» с 11 очками идет на третьем месте в таблице АПЛ, а «Вест Хэм» с четырьмя очками — на 15-й строке.

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