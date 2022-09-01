Конте раскритиковал работу VAR в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче 5-го тура АПЛ, а также раскритиковал работу VAR.

«Честно говоря, в конце первого тайма я пообщался с судьёй и сказал ему: "Вы приняли правильное решение". Невероятно, что те, кто отвечает за VAR, ещё раз посмотрели и передали информацию судье. Я вижу, что первое решение арбитра было правильным, и объявление от VAR было странным. Могу сказать только, что судья принял верное решение в этом моменте. Обычно VAR используется, когда решение неправильное.

В Англии нужно многому научиться, чтобы правильно использовать VAR. Вы должны очень хорошо учиться и быть более точными. Если есть VAR, вы должны использовать его правильно или принять решение судьи», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» с 11 очками идет на третьем месте в таблице АПЛ, а «Вест Хэм» с четырьмя очками — на 15-й строке.