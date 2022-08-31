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    «Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Поймали соперника на контратаке «шпоры», убежал по правому флангу Гарри Кейн, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где мог замыкать Сон, но защитник хозяев Тило Керер в попытке выбить мяч, срезал в подкате его в свои ворота.

    На 55-й минуте «молотобойцы» отыгрались. Зацепился за мяч в чужой штрафной Антони и отдал скрытый пас поперек на Томаша Соучека, который оторвался от опеки и в падении протолкнул мяч в ближний нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Тоттенхэм 1:1
    Голы: 0:1 Тило Керер (автогол) (34'), 1:1 Томаш Соучек (55') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Тило Керер, Курт Зума, Аарон Крессвел (Анджело Огбонна, 72'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма (Лукас Пакета, 68'), Пабло Форнальс (Эмерсон, 85'), Майкл Антонио Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Деян Кулушевски (Ришарлисон, 77'), Иван Перишич, Ив Биссума, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Эмерсон, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Ив Биссума (21'), Давинсон Санчес (23'), Бен Дэвис (87'), Лукас Пакета (90 + 2'), Ришарлисон (90 + 2'), Эмерсон (90 + 2'), Иван Перишич (90 + 3')

    «Тоттенхэм» с 11 очками идет на 3-м месте в таблице АПЛ, а «Вест Хэм» с 4 очками — на 15-й строке.

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