Спаллетти: Кварацхелия был упрям, передерживал мяч и проигрывал соперникам в борьбе

Главный тренер «Наполи»оценил игру грузинского полузащитникав матче против «Фиорентины» (0:0).

«Кварацхелия сыграл ниже своих возможностей. Он был упрям, передерживал мяч и проигрывал соперникам в физической борьбе. Но зато он отдал потрясающую передачу на Лосано, после которой нужно было забивать», — приводит слова Спаллетти Casa Napoli.

Кварацхелия в третьем матче выходит в стартовом составе «Наполи». В предыдущих двух встречах игрок забил 3 мяча.

Напомним, на протяжении трёх прошлых сезонов грузинский футболист выступал в составе казанского «Рубина». В марте текущего года Кварацхелия приостановил действие контракта с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В июле футболист заключил контракт с «Наполи».