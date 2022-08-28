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    «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль и не забил пенальти

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте, Кейн получилт мяч перед штрафной соперника и пробил метров с 23, снаряд попадает в ногу защитнику и залетает точно в угол ворот Хендерсона.

    На 56-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Перишич подал с левого фланга во вратарскую, где Кук сыграл рукой в борьбе с Кейном.

    Сам Гарри взялся пробивать, но неудачно. Пробил форвард гостей с «точки» в левый от себя угол, однако Хендерсон вытащил мяч.

    А на 81-й минуте Ришарлисон с левого фланга шведой исполнил подачу во вратарскую «Ноттингема», а оставшийся без опеки Кейн головой переправил мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Тоттенхэм 0:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (5'), 0:2 Гарри Кейн (81') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Джо Уорролл, Стив Кук (Тайво Авонийи, 75'), Скотт Маккена, Неко Уильямс, Ryan Yates (Шейку Куйяте, 75'), Lewis O'Brien (Ремо Фройлер, 75'), Harry Toffolo, Бреннан Джонсон, Морган Гиббз-Уайт, Джесси Лингард (Эммануэль Деннис, 69') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 74'), Деян Кулушевски (Ив Биссума, 83'), Иван Перишич (Райан Сесеньон, 74'), Родриго Бентанкур, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Эмерсон, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Стив Кук (56'), Джо Уорролл (58'), Скотт Маккена (61'), Lewis O'Brien (73'), Гарри Кейн (82'), Шейку Куйяте (84'), Бреннан Джонсон (85')
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