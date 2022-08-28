«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль и не забил пенальти

Лондонскийодержал гостевую победу надв матче 4-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте, Кейн получилт мяч перед штрафной соперника и пробил метров с 23, снаряд попадает в ногу защитнику и залетает точно в угол ворот Хендерсона.

На 56-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Перишич подал с левого фланга во вратарскую, где Кук сыграл рукой в борьбе с Кейном.

Сам Гарри взялся пробивать, но неудачно. Пробил форвард гостей с «точки» в левый от себя угол, однако Хендерсон вытащил мяч.

А на 81-й минуте Ришарлисон с левого фланга шведой исполнил подачу во вратарскую «Ноттингема», а оставшийся без опеки Кейн головой переправил мяч в сетку.