«Лейпциг» одолел «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Майнц»

В матче 4-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Уже на 5-й минуте в ворота волков был назначен пенальти, который реализовал французский полузащитник Кристофер Нкунку.

А на 90-й минуте Нкунку оформил дубль, поразив ворота гостей с игры.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Вольфсбург 2:0 Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (пенальти) (5'), 2:0 Кристофер Нкунку (90') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Марцель Хальстенберг (Ксавер Шлагер, 82'), Бенджамин Хенрихс (Йошко Гвардиол, 43'), Кевин Кампль (Амаду Айдара, 64'), Давид Раум, Конрад Лаймер, Даниэль Ольмо, Андре Силва (Тимо Вернер, 64'), Кристофер Нкунку Вольфсбург: Лукас Нмеча (Джан-Лука Вальдшмидт, 59'), Максимилиан Филипп (Йосип Брекало, 59'), Maximilian Kruse, Якуб Каминьский (Омар Мармуш, 46'), Максимилиан Арнольд (Маттиас Сванберг, 72'), Жозуа Гилявоги (Феликс Нмеча, 46'), Пауло Отавио, Micky Van de Ven, Максанс Лакруа, Боте Баку, Коэн Кастельс Предупреждения: Бенджамин Хенрихс (8'), Максимилиан Арнольд (26'), Конрад Лаймер (47'), Пауло Отавио (51'), Боте Баку (53'), Тимо Вернер (88')

«Лейпциг» одержал первую победу в сезоне. На счету команды Доменико Тедеско 5 очков и 10-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» находится на 14-й позиции (2 очка).

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В параллельном матче леверкузенский «Байер» одержал выездную победу над «Майнцем» со счетом 3:0.

Счет в матче бы открыт благодаря автоголу на 29-й минуте — нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт срезал мяч в свои ворота.

На 39-й минуте голландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг удвоил преимущество «аптекарей», а спустя две минуты он оформил дубль.

Отметим, что с 77-й минуты «Байер» играл в меньшинстве — эквадорский защитник Пьеро Инкапье получил вторую желтую карточку.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Байер 0:3 Голы: 0:1 Эксекиэль Паласиос (29'), 0:2 Жереми Фримпонг (39'), 0:3 Жереми Фримпонг (41') Майнц: Робин Центнер, Штефан Белл, Александер Хак (Никлас Тауэр, 46'), Максим Лайч, Сильван Видмер, Антон Стах, Доминик Кор (Леандро Мартинс, 66'), Аарон Мартин (Антони Каси, 73'), Jonathan Michael Burkardt (Делано Бюргзорг, 46'), Анжело Фюльжини (Jae-sung Lee, 46'), Карим Онисиво Байер: Патрик Шик (Сердар Азмун, 83'), Митчел Баккер, Эксекиэль Паласиос (Чарлес Арангис, 71'), Мусса Диаби (Tim Fosu-Mensah, 81'), Керем Демирбай (Надим Амири, 81'), Роберт Андрих, Пьеро Инкапье, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Жереми Фримпонг (Одилон Коссуну, 71'), Лукаш Градецки Предупреждения: Пьеро Инкапье (3'), Роберт Андрих (45'), Жереми Фримпонг (60'), Делано Бюргзорг (71'), Митчел Баккер (77'), Пьеро Инкапье (77'), Митчел Баккер (90 + 4')

«Майнц» с 7 очками остался на 7-м месте, «Байер» набрал первые три очка и поднялся на 11-ю строчку.

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Еще в одном матче «Хоффенхайм» на своем поле взял верх над «Аугсбургом» — 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Деннис Гайгер.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Аугсбург 1:0 Гол: 1:0 Деннис Гайгер (39') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Роберт Сков (Павел Кадержабек, 63'), Гриша Прёмель, Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 62'), Анхелиньо, Кристоф Баумгартнер (Мунас Даббур, 72'), Жоржиньо Рюттер (Якоб Бруун Ларсен, 80'), Андрей Крамарич (Диади Самассеку, 80') Аугсбург: Эрмедин Демирович (Рубен Варгас, 56'), Рикардо Пепи (Флориан Нидерлехнер, 56'), Фредрик Йенсен (Карлос Груэсо, 81'), Мадс Педерсен, Эльвис Реджбечай, Арне Майер (Даниэль Калиджиури, 77'), Рафаэль Фрамбергер (Lukas Petkov, 77'), Иагу, Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр, Рафал Гикевич Предупреждения: Максимилиан Бауэр (59'), Озан Кабак (72'), Гриша Прёмель (72')

«Хоффенхайм» с 9 очками поднялся на 4-е место в таблице, у «Аугсбурга» 3 очка и 12-я строчка.