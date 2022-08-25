Ройс: «Манчестер Сити» — это сила, с которой надо считаться в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундскойвысказал мнение о соперничестве св групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе G с немецким клубом сыграют «Манчестер Сити», «Севилья» и «Копенгаген».

«Да, "Манчестер Сити" — это, разумеется, сила, с которой необходимо считаться в Лиге чемпионов. Мы предвкушаем матчи с ним ничуть не меньше, чем встречу с Эрлингом Холанном», — сказал игрок пресс-слежбе УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.