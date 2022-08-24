Источник: «Вест Хэм» нацелился на Пакету

Лондонскийрассматривает возможность покупки полузащитника сообщает журналист Дармеш Шет.

По данным источника, английский клуб предлагает за 24-летнего бразильца 40 миллионов евро.

Агенты футболиста прибыли в Лондон для согласования сделки с руководством «молотобойцев». Клубы также ведут переговоры.

Летом полузащитником интересовались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Его действующий контракт с «Олимпиком» рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.