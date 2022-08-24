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    Источник: «Вест Хэм» нацелился на Пакету

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    Лондонский «Вест Хэм» рассматривает возможность покупки полузащитника «Лиона» Лукаса Пакеты, сообщает журналист Дармеш Шет.

    Лукас Пакета
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    Лукас Пакета

    По данным источника, английский клуб предлагает за 24-летнего бразильца 40 миллионов евро.

    Агенты футболиста прибыли в Лондон для согласования сделки с руководством «молотобойцев». Клубы также ведут переговоры.

    Летом полузащитником интересовались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Его действующий контракт с «Олимпиком» рассчитан до 2025 года.

    В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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