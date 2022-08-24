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    Луческу назвал причину разгромного поражения «Динамо» в Лиссабоне

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему его команда проиграла «Бенфике» (0:3) в ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    В первом матче «Бенфика» выиграла у «Динамо» со счетом 2:0.

    «У нас были серьезные проблемы в обороне. Недопустимо совершать такое количество ошибок.

    Команда еще не готова играть на таком высоком уровне. Мы могли пропустить вообще шесть или семь мячей. Между "Динамо" и "Бенфикой" сейчас большая разница в классе», — приводит слова Луческу O Jogo.

    «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

    Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет в Стамбуле 25 августа.

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