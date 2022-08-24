Луческу назвал причину разгромного поражения «Динамо» в Лиссабоне

Главный тренер киевского «Динамо»объяснил, почему его команда проиграла(0:3) в ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче «Бенфика» выиграла у «Динамо» со счетом 2:0.

«У нас были серьезные проблемы в обороне. Недопустимо совершать такое количество ошибок.

Команда еще не готова играть на таком высоком уровне. Мы могли пропустить вообще шесть или семь мячей. Между "Динамо" и "Бенфикой" сейчас большая разница в классе», — приводит слова Луческу O Jogo.

«Динамо» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет в Стамбуле 25 августа.