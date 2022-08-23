Источник: Полузащитник ПСЖ продолжит карьеру в «Атлетике» из Бальбао

Испанский полузащитникпродолжит карьеру виз Бильбао, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 33-летний футболист разорвал с парижским клубом контракт, который действовал до июня 2024 года, и вернется в баскский клуб, за который выступал с 2011 по 2014 год.

Эррера перешел в ПСЖ, в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. За парижан он успел провести 95 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что этим летом Le Parisien сообщал о нежелании полузащитника покидать «Парк де Пренс», несмотря на то, что не входит в планы тренера Кристофа Гальтье на сезон.

У испанского игрока осталось два года контракта, по условиям которого он получает 150 000 фунтов стерлингов в неделю.

Однако с июля Эррера тренируется с резервным составом команды, так как клуб серьезно настроен на его продажу.