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    «РБ Лейпциг» Тедеско проиграл в Берлине «Униону»

    «Унион» — «РБ Лейпциг»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над «РБ Лейпцигом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

    «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»

    Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева — отличился американский нападающий Теозон-Жордан Сибачо, которому ассистировал голландцец Шеральдо Бекер.

    А шесть минут спустя уже нидерландский форвард с передачи Сибачо удвоил счет.

    Гости ответили голом Вилли Орбана на 83-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — РБ Лейпциг 2:1
    Голы: 1:0 Jordan Pefok (32'), 2:0 Шеральдо Бекер (38'), 2:1 Вилли Орбан (83') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Андраш Шчафер (Генки Харагути, 74'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Мортен Торсби, 74'), Юлиан Рюэрсон (Нико Гисельман, 80'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 74'), Jordan Pefok (Кевин Бехренс, 62') РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Тимо Вернер, Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 78'), Давид Раум, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 62'), Конрад Лаймер (Андре Силва, 71'), Бенджамин Хенрихс, Йошко Гвардиол (Марцель Хальстенберг, 46'), Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Янис Бласвих Предупреждения: Кевин Кампль (30'), Фредерик Реннов (49'), Кевин Бехренс (65')

    «Унион» с 7 очками в 3 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Лейпциг» идет на 11-й строчке с 2 очками.

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    В следующем туре «Лейпциг» примет на своем поле «Вольфсбург», а «Унион» встретится с «Шальке» на выезде. Оба матча пройдут 27 августа и начнутся в 16.30 (мск).

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