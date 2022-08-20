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    Мампасси: Моменты сегодня были, могли забить «Химкам» и больше

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    Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал победу железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

    Марк Мампасси
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    Марк Мампасси

    Игрок был удален за фол последней надежды на Резиуане Мирзове. Арбитр встречи Иван Сиденков сначала показал игроку желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра видео отменил свое решение и показал игроку красную карточку.

    «Я не играл в лицо. Мне сказали, что я не считаюсь последним защитником.

    До матча было много теории, мы настраивалась на эту игру. Комппер и Циннбауэр вместе готовят команду. Нет такого, что один. Главный тренер — Циннбауэр.

    Моменты сегодня были, могли забить и больше», — сказал Мампасси «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» одержал первую победу в сезоне-2022/23 РПЛ. Железнодорожники набрали 6 очков и поднялись на 12-е место. «Химки» с 7 очками остались на 9-й строчке.

    В следующем туре «Локо» дома сыграет против «Оренбурга» 28 августа. «Химки» на выезде с «Сочи» 26-го числа.

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