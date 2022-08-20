Мампасси: Моменты сегодня были, могли забить «Химкам» и больше

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал победу железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

Игрок был удален за фол последней надежды на Резиуане Мирзове. Арбитр встречи Иван Сиденков сначала показал игроку желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра видео отменил свое решение и показал игроку красную карточку.

«Я не играл в лицо. Мне сказали, что я не считаюсь последним защитником.

До матча было много теории, мы настраивалась на эту игру. Комппер и Циннбауэр вместе готовят команду. Нет такого, что один. Главный тренер — Циннбауэр.

Моменты сегодня были, могли забить и больше», — сказал Мампасси «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне-2022/23 РПЛ. Железнодорожники набрали 6 очков и поднялись на 12-е место. «Химки» с 7 очками остались на 9-й строчке.

В следующем туре «Локо» дома сыграет против «Оренбурга» 28 августа. «Химки» на выезде с «Сочи» 26-го числа.