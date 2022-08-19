УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП

(УЕФА) накажетза нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

С июня 2021 года орган УЕФА по финансовому контролю следит за парижским клубом из-за значительных убытков, превышающих 30 миллионов евро за три последних финансовых года.

Так, как ПСЖ превысил порог дефицита в 30 миллионов, последствия для чемпионов Франции будут более серьезными, чем для «Марселя».

УЕФА направил мировое соглашение в ПСЖ и «Марсель» с перечнем финансовых и спортивных мер в отношении клубов.

Чтобы избежать более жестких наказаний, им нужно исправить ситуацию в следующие три сезона .

В июле сообщалось, что у «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22, а годом ранее они составляли 225 млн.