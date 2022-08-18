«Истанбул» упустил победу над «Антверпеном» в Лиге конференций, «Вадуц» сыграл вничью с «Рапидом»

Турецкийна своем поле сыграл вничью с бельгийским(1:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Счет на 54-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Мунир Шуиар.

На 87-й минуте португальский защитник «Антверпена» Диниш Алмейда сравнял счет.

В другом матче «Вадуц» из Лихтенштейна дома сыграл вничью с венским «Рапидом» — 1:1.

Уже на 10-й минуте швейцарский полузащитник Дарио Ульрих вывел хозяев вперед. На 53-й минуте голландский форвард гостей Ферди Дрёйф сравнял счет.

Еще в одном матче норвежский «Мольде» на своем поле уступил австрийскому «Вольфсбергу» — 0:1.

Единственный мяч на 22-й минуте забил израильский нападающий Тай Барибо.

Ответные матчи пройдут 25 августа.

Другие результаты

«Университатя» Кр — «Хапоэль» Б-Ш 1:1

«Зриньски» — «Слован» Бр 1:0