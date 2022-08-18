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    «Истанбул» упустил победу над «Антверпеном» в Лиге конференций, «Вадуц» сыграл вничью с «Рапидом»

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    Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Антверпеном» (1:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»

    Счет на 54-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Мунир Шуиар.

    На 87-й минуте португальский защитник «Антверпена» Диниш Алмейда сравнял счет.

    В другом матче «Вадуц» из Лихтенштейна дома сыграл вничью с венским «Рапидом» — 1:1.

    Уже на 10-й минуте швейцарский полузащитник Дарио Ульрих вывел хозяев вперед. На 53-й минуте голландский форвард гостей Ферди Дрёйф сравнял счет.

    Еще в одном матче норвежский «Мольде» на своем поле уступил австрийскому «Вольфсбергу» — 0:1.

    Единственный мяч на 22-й минуте забил израильский нападающий Тай Барибо.

    Ответные матчи пройдут 25 августа.

    Другие результаты

    «Университатя» Кр — «Хапоэль» Б-Ш 1:1
    «Зриньски» — «Слован» Бр 1:0

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