«Истанбул» упустил победу над «Антверпеном» в Лиге конференций, «Вадуц» сыграл вничью с «Рапидом»

«Истанбул Башакшехир» Фото: globallookpress.com
Счет на 54-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Мунир Шуиар.
На 87-й минуте португальский защитник «Антверпена» Диниш Алмейда сравнял счет.
В другом матче «Вадуц» из Лихтенштейна дома сыграл вничью с венским «Рапидом» — 1:1.
Уже на 10-й минуте швейцарский полузащитник Дарио Ульрих вывел хозяев вперед. На 53-й минуте голландский форвард гостей Ферди Дрёйф сравнял счет.
Еще в одном матче норвежский «Мольде» на своем поле уступил австрийскому «Вольфсбергу» — 0:1.
Единственный мяч на 22-й минуте забил израильский нападающий Тай Барибо.
Ответные матчи пройдут 25 августа.
Другие результаты
«Университатя» Кр — «Хапоэль» Б-Ш 1:1
«Зриньски» — «Слован» Бр 1:0