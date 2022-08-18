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    СМИ: «Реал» готов продать Каземиро «МЮ» за 70 млн евро

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    Мадридский «Реал» готов сесть за стол переговоров по поводу трансфера полузащитника Каземиро, если «Манчестер Юнайтед» предложит 70 миллионов евро, сообщает El Confidencial.

    Каземиро
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    Каземиро

    «Сливочные» учитывают возраст бразильского опорника, которому в феврале исполнится 31 год, а также то обстоятельство, что летом клуб потратил 80+20 млн евро на молодого опорника «Монако» Орельена Тчуамени.

    «МЮ» считает трансфер игрока стратегически важным и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

    Если «Юнайтед» подпишет Каземиро, то трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга станет еще менее вероятным.

    По информации El Chiringuito, «МЮ» нацелен на то, чтобы бразилец смог принять участие в матче с «Ливерпулем», который пройдет на «Олд Траффорд» 22 августа.

    Каземиро играет за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач.

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