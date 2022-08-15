Гончаренко — новый главный тренер «Урала»

объявил о назначениина пост главного тренера.

В понедельник 45-летний белорусский специалист будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку.

«Урал» подписал с Гончаренко двухлетний контракт.

Гончаренко ранее уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Также он известен в России по работе с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».

На прошлой неделе «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех турах РПЛ. В недавнем матче с «Факелом» (0:0) исполняющим обязанности главного тренера «Урала» был Евгений Аверьянов.

В шестом туре РПЛ «Урал» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом». Матч пройдет 20 августа, начало — в 13:00 мск.