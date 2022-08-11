Куртуа: Когда «Реал» играет в финале, обычно он его выигрывает

Вратарь «Реала»прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы могли забить на один или два мяча больше как в первом, так и во втором тайме. У нас были три финала за последние несколько месяцев, и во всех трех мне удалось сохранить ворота на замке.

Это всегда важно. Знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьем. Когда "Реал" играет в финале, обычно он его выигрывает. Поэтому он величайший», — сказал вратарь пресс-службе УЕФА.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».