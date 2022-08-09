Терюшков: Увольнение Юрана не связано со скандальным матчем против «Крыльев»

опроверг информацию, что увольнениес поста главного тренера «Химок» связано со скандальным матчем против «Крыльев Советов».

«Что касается скандального матча с "Крыльями", то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Юран был замешан в ситуации с предвзятым судейством Матюнина, поэтому перед «Химками» поставили требование — если клуб не хочет официальных санкций, нужно уволить всех фигурантов скандала.

После скандального матча «Химок» с «Крыльями» проверка судейства Матюнина установила, что арбитр допустил девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды и только одну в пользу самарцев.

Так же Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что новым тренером подмосковской команды станет Николай Писарев.