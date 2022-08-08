«Парма» выбила «Салернитану» из Кубка Италии

Счет в матче на 59-й минуте открыл ивуарийский хавбек Дрисса Камара.
На 74-й минуте румынский полузащитник Валентин Михэйлэ удвоил преимущество «Пармы».
Футбол. Италия. Кубок
Салернитана — Парма 0:2
Голы: 0:1 Drissa Camara (58'), 0:2 Валентин Михэйлэ (73')
В другом матче «Монца» одержала домашнюю победу над «Фрозиноне» — 3:2.
В составе победителей отличились Маттиа Валоти и Джанлука Капрари, реализовавшие пенальти, и Кристиан Гиткьяер, забивший с игры.
За гостей голы забивали Хамза Худи и Бенджамин Коне.
Футбол. Италия. Кубок
Монца — Фрозиноне 3:2
Голы: 1:0 Маттиа Валоти (пенальти) (25'), 2:0 Джанлука Капрари (пенальти) (43'), 2:1 Hamza Haoudi (52'), 2:2 Ben Lhassine Kone (56'), 3:2 Кристиан Гиткьяер (83')