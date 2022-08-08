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    «Парма» выбила «Салернитану» из Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Салернитана Парма Фрозиноне
    В матче 1-го раунда Кубка Италии «Салернитана» потерпела домашнее поражение от «Пармы» — 0:2

    «Парма»
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    «Парма»

    Счет в матче на 59-й минуте открыл ивуарийский хавбек Дрисса Камара.

    На 74-й минуте румынский полузащитник Валентин Михэйлэ удвоил преимущество «Пармы».

    Футбол. Италия. Кубок
    Салернитана — Парма 0:2
    Голы: 0:1 Drissa Camara (58'), 0:2 Валентин Михэйлэ (73')

    В другом матче «Монца» одержала домашнюю победу над «Фрозиноне» — 3:2.

    В составе победителей отличились Маттиа Валоти и Джанлука Капрари, реализовавшие пенальти, и Кристиан Гиткьяер, забивший с игры.

    За гостей голы забивали Хамза Худи и Бенджамин Коне.

    Футбол. Италия. Кубок
    Монца — Фрозиноне 3:2
    Голы: 1:0 Маттиа Валоти (пенальти) (25'), 2:0 Джанлука Капрари (пенальти) (43'), 2:1 Hamza Haoudi (52'), 2:2 Ben Lhassine Kone (56'), 3:2 Кристиан Гиткьяер (83')
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