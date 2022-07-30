Ляпорт не поможет «Ман Сити» на старте сезона

Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил, что один из его защитников не поможет команде в начале сезона. Речь идет о французе

«Ляпорт травмирован. Ему сделали операцию. В прошлом сезоне он провел последние несколько игр с травмой, он приложил невероятные усилия, но больше не мог этого делать.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Нужно быть осторожными, потому что дело касается колена. Если все пойдет хорошо, он вернется в сентябре», — цитирует Гвардиолу Manсhester Evening News.

30 июля «Ман Сити» откроет сезон матчем за Суперкубок Англии, в котором встретится с «Ливерпулем».

Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» проиграли «Лестер Сити» 0:1.