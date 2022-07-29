Форвард «Интера» Алексис Санчес в ближайшие дни может перейти в «Марсель»

Алексис Санчес Фото: globallookpress.com
Помимо «Марселя», интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявлял «Вильярреал». Однако известно, что агент Санчеса ведёт переговоры о зарплате с французской стороной.
После переезда в Италию в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» Санчес провёл за «нерадзурри» 108 матчей, отметившись 20 голами и 23 результативными передачами во всех соревнованиях.
Ранее чилийский нападающий играл за лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».
Уход южноамериканца, у которого контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2023 года, позволит «Интеру» сэкономить на зарплате игрока около € 5 млн.