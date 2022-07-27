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    Названы арбитры на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги

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    Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи третьего тура Российской Премьер-Лиги.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    29 июля (пятница)

    «Урал» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Зуев.

    30 июля (суббота)

    «Факел» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Эдуард Малый.

    «Сочи» — «Ахмат»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Виктор Кулагин.

    31 июля (воскресенье)

    «Пари НН» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Спартак» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

    «Крылья Советов» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Геннадий Куличенков.

    «Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Антон Фролов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

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