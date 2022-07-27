Названы арбитры на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги

29 июля (пятница)
«Урал» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Зуев.
30 июля (суббота)
«Факел» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Эдуард Малый.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Виктор Кулагин.
31 июля (воскресенье)
«Пари НН» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.
«Крылья Советов» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Антон Фролов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.