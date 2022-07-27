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    Федотов о критике со стороны Уткина: Сейчас это модно, легко, доступно. Раз — и птичка вылетела

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу критики со стороны известного блогера Василия Уткина.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хотелось бы очно познакомиться. Так сложилось, что мы ни разу близко не общались, ни разу не здоровались. И говорить о понятиях... Я вообще не знаю, что это такое. Понятия, о которых говорит Василий. Я понимаю, что он сейчас опять, наверное, зацепится за эти слова.

    Мне действительно непонятно — не зная человека, не зная, что было, писать такие вещи... Сейчас это модно, легко, доступно. Раз — и птичка вылетела, которую уже не поймаешь, и все читают.

    Испытывал недоумение, когда видели, что Василий каждый день возмущается моим переходом в ЦСКА. Еще раз говорю: недоумение. Мы с ним не знакомы.

    Наверное, связи и знакомства, в которых состоит Василий, дают ему основания говорить вот такие вещи», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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    • Также Федотов отреагировал на историю о скандальном переносе матча между «Оренбургом» и «Сочи». Вскоре после этого он покинул уральский клуб и возглавил сочинскую команду.

    «Еще раз говорю: недоумение. Мы с ним не знакомы.

    Наверное, связи и знакомства, в которых состоит Василий, дают ему основания говорить вот такие вещи.

    Руководство клуба. Нас об этом никто не спрашивал. Это раз. Были такие обстоятельства.

    В тот момент уже вовсю орудовала пандемия коронавируса. Когда мы были на сборах, уже тяжело болели. Симптомы, думаю, у всех болезней одинаковые, но очень походило на то, что коронавирус давно ходил по всему миру, когда о нем еще не знали», — добавил наставник «армейцев».

    Интервью с Владимиром Федотовым
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