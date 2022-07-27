Федотов хочет возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»

Главный тренер ЦСКАпризнался, что в будущем хотел бы поработать в

При этом Федотов отметил, что у него нет мечты возглавить конкретный европейский клуб.

«Хороший посыл, но знаете, жизнь так устроена, что впереди паровоза не надо бежать.

В мечтах мне вот всегда дочка говорит: "О каком ты клубе мечтаешь?" Не знаю, такого клуба нет.

Ну вот Лос-Анджелес, это очень интересный вариант», — рассказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Федотов также добавил, что его дочь живет в Калифорнии.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в чемпионате России.