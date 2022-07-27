Федотов хочет возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
При этом Федотов отметил, что у него нет мечты возглавить конкретный европейский клуб.
«Хороший посыл, но знаете, жизнь так устроена, что впереди паровоза не надо бежать.
В мечтах мне вот всегда дочка говорит: "О каком ты клубе мечтаешь?" Не знаю, такого клуба нет.
Ну вот Лос-Анджелес, это очень интересный вариант», — рассказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Федотов также добавил, что его дочь живет в Калифорнии.
Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в чемпионате России.
Интервью с Владимиром Федотовым