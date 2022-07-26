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    Тихонов: Глушаков способен усилить «Спартак»

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который в очередной раз заявил о готовности вернуться в московский клуб.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Думаю, что Денис усилил бы "Спартак". Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола.

    Самое главное — огромное желание играть за "Спартак" и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет? Если он чувствует, что может помочь "Спартаку", дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

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    • Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды "Химки". Огромное значение имеет для полузащиты и для "Химок".

    Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

    Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

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