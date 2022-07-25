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    «Зальцбург» назвал свои условия «МЮ» по Шешко: Мы хотим € 300 млн и Фернандеша

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    В «Ред Булл Зальцбург» отреагировали на информацию об интересе английского «Манчестер Юнайтед» к нападающему команды Беньямину Шешко.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    В австрийском клубе запросили за 19-летнего футболиста € 300 млн и права на полузащитника Бруну Фернандеша.

    «Мы хотим € 300 млн и Фернандеша», — написали в «Ред Булл Зальцбург» в «Твиттере».

    «Зальцбург» выкупил права на Шешко у «Домжале» в 2019 году и сразу же отправил футболиста в аренду «Лиферинг» на два сезона. В кампании-2021/2022 форвард в 37 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Шешко и «Зальцбургом» истекает в 2026 году.

    В июне 2021 года Шешко дебютировал за сборную Словении (13 матчей, 2 гола, результативная передача).

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