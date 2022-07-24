Тихонов: «Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться

Бывший капитан «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ.

«Я перед матчем сказал, что счет будет или 3:0, или 3:1 в пользу "Спартака". Немножко не угадал, но понимал, что уровень мастерства у игроков "Спартака" выше. "Краснодар" может брать только организацией.

Недоволен началом игры, потому что не понимал, что происходит. Молодежь "Краснодара" управляла игрой минут 15-20. Команда играла на домашнем стадионе и выглядела довольно неплохо в начале матча.

Кто выделялся, кроме Зобнина? Соболев неплохо выглядел, хотя и мог получить вторую желтую карточку. Я бы не сказал, что Зобнин себя хорошо проявил, несмотря на то что с его помощью забили два гола. "Спартак" заслуженно победил.

Красная карточка "Краснодара" очень сильно повлияла на результат и на игру. Еще неизвестно, как бы сложилась игра, если бы ее не было. "Спартак" выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. "Красно-белые" играли против молодежного состава, плюс еще и в большинстве», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».