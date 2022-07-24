Технический директор «Лечче»: Да, клуб ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Бистровича

Кристиян Бистрович Фото: globallookpress.com
«Да, "Лечче" ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Кристияна Бистровича», — сказал Корвино в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Бистрович в скором времени может стать игроком «Лечче».
Напомним, Бистрович выступает в составе ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.