Криштиану Роналду не перейдет в «Барселону», клуб отказал футболисту

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в покупке 37-летнего португальца несмотря на то, что агент футболиста Жорже Мендеш предлагал «сине-гранатовым» оформить трансфер.
Ранее сообщалось, что Роналду стремится присоединиться к команде, которая выступит в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/2023. В списке возможных вариантов продолжения карьеры форварда значились «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».
Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.