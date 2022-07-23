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    Криштиану Роналду не перейдет в «Барселону», клуб отказал футболисту

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в покупке 37-летнего португальца несмотря на то, что агент футболиста Жорже Мендеш предлагал «сине-гранатовым» оформить трансфер.

    Ранее сообщалось, что Роналду стремится присоединиться к команде, которая выступит в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/2023. В списке возможных вариантов продолжения карьеры форварда значились «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

    Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».

    Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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