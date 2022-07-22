Мостовой: «Спартак» уже всех перепробовал — неужели нельзя позвать меня?

Бывший футболист сборной Россиирассказал, почему он достоин стать тренером

«Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня?

Речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же — ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.

Кержаков отталкивался не от стиля, а от качества футболистов. Но где он сейчас? Хотя человек оставил клуб в РПЛ. Нашли вместо него Галактионова — какой у него стиль? Нет у него стиля кроме наличия нужных связей в футбольной среде. Зачем мне тогда рассуждать про стиль?

Сейчас в мире есть две схемы — с тремя защитниками и четырьмя. Я бы ставил четверку, хотя опять же все зависит от исполнителей. Помню, в "Сельту" пришел новый тренер — заставил нас перестроиться на игру в три защитника. В каждом товарняке получили по несколько мячей с Макелеле и Мазиньо в опорке — вообще не подходила схема.

Иду ко второму тренеру: ну ты же видишь, что у нас не идет, объясни главному, что его "видение" не работает. В итоге к старту чемпионата вернулись к четверке защитников — той расстановке, благодаря которой нас все в Европе боялись.

Я в футболе видел все, поэтому поставить любую схему для меня не проблема», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.