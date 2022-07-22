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    Кержаков назвал самого сильного вратаря в структуре «Зенита»

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    Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о ситуации с вратаря в питерском «Зените».

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    По словам Кержакова, в структуре «Зенита» есть вратарь, который сильнее Даниила Одоевского и Михаила Кержакова.

    «На мой взгляд, в структуре "Зенита" есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того, и другого. Причем брату я об этом говорил.

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    • Речь о Никите Гойло, с которым мне в прошлом сезоне довелось поработать в "Нижнем Новгороде". Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в "Зените" шанса пока так и не получил.

    Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером "Зенита" на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

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