«Саутгемптон» и «Бордо» согласовали условия перехода Секу Мара

Английский «Саутгемптон» договорился с французским «Бордо» о сумме трансфера 19-летнего нападающего. Цена перехода форварда составит € 13 млн, сообщает Sky Sports

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» и «Боруссия» Мёнхенгладбах также вели переговоры о подписании игрока.

В прошлом сезоне во всех турнирах Мара провёл 27 матчей, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи.

Мара выступает за сборную Франции до 20-ти лет.

Напомним, «Бордо» сейчас испытывает большие финансовые трудности. Клуб в прошлом сезоне чемпионата Франции занял последнее, 20-е место. Команду по решению Профессиональной футбольной лиги Франции перевели в третий дивизион. Причина — финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо».