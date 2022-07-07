Тренер «Зенита»: Все готовы к матчу со «Спартаком» за исключением Караваева

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба. Так же прокомментировал форму нападающего Матео Кассьерры, оценил перспективы форварда сыграть в матче за Суперкубок России.

«Все готовы сыграть, кроме Караваева. Все остальные игроки готовятся.

Мантуан? Травма известна. Непонятно, сколько потребуется времени, чтобы решить проблему. Но травма не очень серьёзная. Будем ждать, когда он поправится и сможет снова играть.

Кассьерра? Он к нам присоединился поздно. Тем не менее виден его уровень мастерства и профессиональные качества. Ещё оценим его состояние и примем решение, сможет ли он сыграть. Что касается вратарской позиции, то Одоевский и Кержаков смогут сыграть. Посмотрим, кто выйдет на поле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Встреча состоится 9 июля на поле стадиона «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.