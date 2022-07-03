Мостовой: В предсезонку всегда получается забивать, осталось перенести результативность на сезон

Полузащитниквысказал мнение о победе в товарищеском матче с(2:1), в котором он забил первый гол.

«Впечатления положительные, 30 тысяч человек пришло. Сочи — не чужой для меня город, не чужой для меня стадион. Приятно сюда возвращаться.

Рад, что забил, и что победили в преддверии Суперкубка. Думаю, это очень важно. Психологический такой момент.

Когда играл за "Зенит", здесь еще не забивал. Так что первый гол за "Зенит" на стадионе "Фишт". Очень приятно.

В предсезонку всегда у меня получается забивать, осталось перенести на сезон такую результативность. Поэтому, да — Леша Сутормин пусть не сильно радуется, вместе лидерство делим.

Сегодня стал побольше играть, минут 75. Чувствовал себя хорошо. Была усталость, но это нормально, в сезоне примерно так же себя чувствую.

Поэтому чувствую, что хорошо готов к Суперкубку», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».