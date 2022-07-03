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    Мостовой: В предсезонку всегда получается забивать, осталось перенести результативность на сезон

    Футбол Зенит Суперкубок России Футбол России Товарищеские матчи Црвена Звезда
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал мнение о победе в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1), в котором он забил первый гол.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Впечатления положительные, 30 тысяч человек пришло. Сочи — не чужой для меня город, не чужой для меня стадион. Приятно сюда возвращаться.

    Рад, что забил, и что победили в преддверии Суперкубка. Думаю, это очень важно. Психологический такой момент.

    Когда играл за "Зенит", здесь еще не забивал. Так что первый гол за "Зенит" на стадионе "Фишт". Очень приятно.

    В предсезонку всегда у меня получается забивать, осталось перенести на сезон такую результативность. Поэтому, да — Леша Сутормин пусть не сильно радуется, вместе лидерство делим.

    Сегодня стал побольше играть, минут 75. Чувствовал себя хорошо. Была усталость, но это нормально, в сезоне примерно так же себя чувствую.

    Поэтому чувствую, что хорошо готов к Суперкубку», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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