ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
  • 12:41
    • Артуро Видаль вскоре перейдет в бразильский «Фламенго»
  • 12:15
    • Йозеф Циннбауэр: В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков
  • 12:01
    • В «Феорентине» недовольны желанием Кокорина остаться в команде
  • 11:50
    • Шамиль Тарпищев: Джокович точно фаворит Уимблдона
    Все новости спорта

    Мауро Икарди не принял предложение о контракте от «Вулверхэмптона»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Футбол Англии АПЛ Вулверхэмптон Трансферы
    Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отказался от перехода в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

    Мауро Икарди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мауро Икарди

    По информации источника, 29-летний аргентинский футболист не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.

    Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом.

    В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил четыре гола. «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом Франции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Шанхай Порт» снова обыграет «Хэбей»?
  • «Шанхай Порт» — «Хэбей». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Чэнду» и «Шицзячжуан» проведут еще один «сухой» матч?
  • «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кублер — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Накашима — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Альдосиви — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры