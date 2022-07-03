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    «Зенит» и «Цверна Звезда» подпишут новое соглашении о сотрудничестве

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб намерен подписать новое соглашение о сотрудничестве с «Цверной Звездой». Примечательно, что генеральным спонсором обоих клубов является «Газпром».

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Сотрудничество с "Црвеной Звездой"? В Сочи мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве, поэтому помимо рабочей карты развития нашего партнерства обсуждалась только дата и стадион.

    Как вы знаете, "Зенит" также сотрудничает с клубом "Сепахан" из Ирана — у нас есть желание сыграть товарищеский матч и не один, даже обсуждались конкретные даты, но пока на данном этапе, как и в случае с сербами, мы играли только юношескими командами. Плюс делегации обменялись официальными визитами и тренерскими стажировками.

    Возможно, ближайший товарищеский матч в скором будущем пройдет между женскими командами — в Иране женский футбол активно развивается. И как только оба клуба устроят условия календаря и логистика, мы сыграем основными составами и в Петербурге, и в Исфахане.

    Что касается Китая, то "Зенит" — единственный российский клуб, который уже 2 года участвует в программе двух стран по развитию молодежного футбола. К нам на турнир в академию должна была приехать юношеская сборная Китая 2007 года рождения, но из-за пандемии они, к сожалению, не смогли прилететь. Как только все ограничения снимут, мы вернемся к своему проекту открыть там филиал "Газпром"-Академии. Игру основными составами в ближайшем будущем не планируем — это вопрос долгосрочной перспективы», — приводит слова Медведева Sport24.

    Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, где «сине-бело-голубые» проводят летние тренировочные сборы. Игра начнётся в 20:00 мск.

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