Чалов: С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу ЦСКА влился без проблем

Нападающийрассказал о том, как добирался в Россию из Швейцарии, где готовился к сезону в составе

Форвард присоединился к армейской команде в Новогорске и уже провел первую тренировку.

«Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра.

С "Базелем" я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно.

Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», — цитирует игрока пресс-служба красно-синих.

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.