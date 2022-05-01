Аршавин: Семак может догнать Романцева по количеству титулов чемпиона России

Бывший футболист «Зенита»высказался о шансах главного тренера питерской командыдогнатьпо количеству чемпионских титулов.

Романцев восемь раз выигрывал чемпионат России вместе с московским «Спартаком». Семак в минувшую субботу привел «Зенит» к четвертой победе в РПЛ.

«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался.

Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт, потому что он в Уфе год проработал. Может, побольше. И сразу четыре года подряд с "Зенитом" выиграл титулы, поэтому, я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».