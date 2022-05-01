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    Аршавин: Семак может догнать Романцева по количеству титулов чемпиона России

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах главного тренера питерской команды Сергея Семака догнать Олега Романцева по количеству чемпионских титулов.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Романцев восемь раз выигрывал чемпионат России вместе с московским «Спартаком». Семак в минувшую субботу привел «Зенит» к четвертой победе в РПЛ.

    «Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался.

  • Аршавин: «Зениту» нужна хорошая конкуренция в чемпионате
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    • Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт, потому что он в Уфе год проработал. Может, побольше. И сразу четыре года подряд с "Зенитом" выиграл титулы, поэтому, я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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