Григорян: Тренер «Енисея» — ярчайшее явление в российском футболе за последние 15 лет

Известный российский тренерподелился мнением о старшем тренере «Енисея»

«Енисей» ранее вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Перед этим красноярский клуб выбил из турнира «Локомотив» и «Рубин».

«Преимущество "Зенита" будет расти, если не будут прогрессировать наши российские игроки. А что вы знаете о сегодняшнем тренере "Енисея"? Не называю его фамилию. Он уже зрелый мужик. Ему вроде 51 год. Кто-то его знает? Это ярчайшее явление за последние 15 лет.

Я в первом дивизионе 14 лет. Были вспышки со стороны "Спартака-2" со стороны Гунько, яркая вспышка Осинькина в "Чертаново", потом "Велес". Но такого явления, как сегодняшний "Енисей", не было. Он не приобретал каких-то игроков. Это 51-летний мужик. Это не новое поколение с планшетами. Вы даже не представляете, какой уровень футбола он демонстрирует. Если бы против него играл не "Рубин", а кто-то другой, это не имело бы значения. Казанцы были напрочь раздавлены к 30-й минуте. Мы туда не лезем, у нас всё очень поверхностно.

Перед игрой "Зенита" и "Алании" я предположил, что у "Алании" есть шикарные шансы на выход в полуфинал Кубка. У команд топ-уровня нет такого уровня мотивации. Главный виновник — это Спартак Гогниев. Над ним первая лига ржет, что он безумный и выкладывает постоянно ролики. У нас все слишком нормальные. А какой тренер должен быть? Все смеялись над его стандартами. Паравозики-маравозики! Он впендюрил именно за счет стандарта победный гол в матче с "Зенитом" и убрал их из Кубка», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».