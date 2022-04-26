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    Эмери: Это сильнейший «Ливерпуль», который я когда-либо видел

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    Главный тренер «Вильярреала» Унай Эмери рассказал о моральном и физическом состоянии команды перед полуфинальным матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Унай Эмери
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    Унай Эмери

    «Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил.

    В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии".

    Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением.

    Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией — постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории.

    Йереми Пино не сможет сыграть, его восстановление после травмы затягивается. Вчера он тренировался, но сыграть не сможет.

    Жерар Морено работает нормально. Он увеличит нагрузки, но завтра. Франсис Коклен тренировался в обычном режиме», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.

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