Эмери: Это сильнейший «Ливерпуль», который я когда-либо видел

Главный тренеррассказал о моральном и физическом состоянии команды перед полуфинальным матче Лиги чемпионов с

«Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил.

В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии".

Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением.

Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией — постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории.

Йереми Пино не сможет сыграть, его восстановление после травмы затягивается. Вчера он тренировался, но сыграть не сможет.

Жерар Морено работает нормально. Он увеличит нагрузки, но завтра. Франсис Коклен тренировался в обычном режиме», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.