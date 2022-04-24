Ливерпуль — Эвертон. Онлайн

Приглашаем вас на ливерпульское дерби в рамках 34-тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с онлайном, который стартует в 18:30 по московскому времени!

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Эвертон 0:0 Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота, Садио Мане Эвертон: Демарай Грей, Ришарлисон, Энтони Гордон, Алекс Айуоби, Аллан, Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждение: Энтони Гордон (25')

Ход матча

Угловой в пользу Ливерпуля. Защитник выбил мяч после дриблинга Жоты

38' Подавляющее преимущество Ливерпуля по владению мячом сейчас — 85% против 15%

34' Дукуре хорошо бил по воротам Аллисона, было очень близко от левого угла ворот

31' Жота пробивал по воротам в штрафной — чуть левее от штанги

30' Снова ничего результативного не приносит этот угловой для Ливерпуля, защита гостей на месте

29' Еще одно право на угловой получает Ливерпуль после того, как защитник Эвертона не дал Кейта обыграть себя

29' Угловой исполнял Ливерпуль, навешивал Александр-Арнольд. Защита Эвертона выбила мяч

27' Желтая карточка. Гордон хотел заработать пенальти для своей команды, упав в штрафной, но получает только желтую карточку за симуляцию

24' Не принес опасности этот угловой для Ливерпуля. На ближней штанге сяч выбивает Мане

23' Угловой зарабатывают футболисты Эвертона. Одну из немногочисленных своих атак «ириски» смогли превратить в стандартное положение

22' Салах получил мяч и сразу пробил по воротам за пределами штрафной площади, точности немного не хватило

19' Тьяго навешивал в штрафную, где Пикфорд спокойно забрал мяч в свои руки

17' Александр-Арнольд совершает фот, игра приостановлена

14' Ришарлисону не хватило техники, чтобы развернуться для удара в штрафной Ливерпуля

11' На фланге Салах снова нарушает правила. На этот раз на Миколенко

11' Пока с полным преимуществом Ливерпуля проходит начало матча, Эвертон не может толком отобрать мяч

9' Холгейт заблокировал мяч после паса Салаха в штрафную

8' Ришарлисон столкнулся с Фабиньо, нападающий Эвертона сейчас лежит на газоне

8' Салах попробовал переиграть защиту Эвертона один в один, не очень удачно вышло у египтянина. Защитники Эвертона угрозу нивелировали

6' Грэй бил по воротам со штрафного, но попал прямо в ван Дейка

5' Еще один фол со стороны Ливерпуля. На этот раз нарушает Тьяго на Гордоне

2' Салах нарушает правила при отборе мяча

1' Дает свисток арбитр, матч начался!

До матча

Главный арбитр сегодняшнего матча — Стюарт Атвелл

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд — Кейта, Фабиньо, Тьяго — Жота, Мане, Салах

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Годфри, Миколенко — Дукуре, Аллан, Ивоби — Гордон, Ришарлисон, Грэй

«Ливерпуль» подходит к дерби в отличном состоянии. Команда Юргена Клоппа по-прежнему не проигрывает в новом году в рамках чемпионата. Всего за 13 матчей в 2022 году «Ливерпуль» одержал 11 побед и лишь дважды сыграл вничью — с «Челси» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2). К слову о «Манчестер Сити» — команда Пепа Гвардиолы уже свой матч сыграла, разгромив «Уотфорд» (5:1) и снова вернулась на первое место в чемпионате. Теперь, чтобы «Ливерпулю» оставаться в гонке за титул, необходима только победа над нестабильным «Эвертоном». На данный момент у «Ливерпуля» 76 очков, у «Манчестер Сити» — 80.

«Эвертон» с приходом Лэмпарда на пост главного тренера знатно лихорадит. Команда находится на 17 месте в турнирной таблице, лишь в одном очке от зоны вылета. Но, стоит отметить, что в последних двух матчах «Эвертон» прибавил по результату — сначала «ириски» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), а затем сыграли вничью с «Лестером» (1:1). Сегодня день дерби между двумя командами, а в дерби, как мы знаем, может случиться что угодно. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!