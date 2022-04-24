«Химки» — «Крылья Советов»: составы, онлайн, прогноз

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Филин, Мамаев, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Следить за ходом игры можно здесь, с прогнозом можно ознакомиться тут.