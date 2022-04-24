«Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии сезона-2021/22, победив в домашнем матче 26-го тура «Уйпешт» со счетом 2:1.

Голы в составе хозяев поля забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи.

У гостей отличился Буду Зивзивадзе. Йоан Круазе сравнял счет на 90+5-й минуте встречи, но его отменили из-за игры рукой после просмотра ВАР.

На 90+3-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек «Ференцвароша» Степан Лончар.

«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.

Второе место делят «Кишварда» и «Пушкаш Академи», у которых по 49 очков.

Напомним, 58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года — после пяти лет работы главным тренером сборной России.