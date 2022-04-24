ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЛиверпуль — Эвертон. Онлайн
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 18:32
    • «Ростов» вырвал домашнюю победу в матче со «Спартаком»
  • 18:02
    • «Челси» вырвал победу у «Вест Хэма», Жоржиньо не забил пенальти
  • 17:55
    • «Наполи» проиграл «Эмполи», выигрывая до 80-й минуты 2:0
  • 17:41
    • Рублев стал победителем турнира в Белграде, обыграв в финале Джоковича
    Все новости спорта

    «Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии

    Футбол Ференцварош
    «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии сезона-2021/22, победив в домашнем матче 26-го тура «Уйпешт» со счетом 2:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Голы в составе хозяев поля забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи.

    У гостей отличился Буду Зивзивадзе. Йоан Круазе сравнял счет на 90+5-й минуте встречи, но его отменили из-за игры рукой после просмотра ВАР.

    На 90+3-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек «Ференцвароша» Степан Лончар.

    «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.

    Второе место делят «Кишварда» и «Пушкаш Академи», у которых по 49 очков.

    Напомним, 58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года — после пяти лет работы главным тренером сборной России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «армейцы» реабилитироваться за вылет из Кубка России?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Результативные команды устроят голевую мясорубку?
  • «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.12
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры