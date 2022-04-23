Интер — Рома. Онлайн

Добро пожаловать на центральный матч 34-го тура Серии А, в котором «Интер» на «Сан Сиро» примет «Рому» Жозе Моуриньо

Ход матча

14' Карсдорп выполнял навес в штрафную площадь, по-прежнему без ошибок играет оборона Интера

12' Дюмфрис скидывал мяч на Шкриньяра, защита Ромы была на месте и нивелировала угрозу

10' Иван Перишич оказывается в положении вне игры

7' Димарко пробивал возле линии штрафной, из нижнего угла Патрисиу парировал

7' Интер пробьет штрафной. Ибаньес не по правилам отобрал мяч у соперника

5' Барелла не успел до мяча, слишком сильно ему отдавали пас в атаку

3' Манчини навешивал в штрафную площадь хозяев, защита Интера выбиваем мяч

1' Матч начался!

До матча

Арбитром сегодняшнего матча назначен Симоне Соцца

Стартовые составы команд

Интер: Ханданович — Димарко, де Врей, Шкриньяр — Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дюмфрис — Мартинес, Джеко

Рома: Руй Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Роджер — Карсдорп, Оливейра, Мхитарян, Залевский — Пеллегрини, Абрахам, Эль-Шаарави

«Интер» находится на втором месте в турнирной таблице, на счету команды Индзаги 69 очков и отставание 2 очка от лидирующего «Милана» , у которого, в свою очередь, на один сыгранный матч больше.

Победная серия «Интера» составляет 3 матча, а общая продолжительность беспроигрышной серии миланцев составляет уже 7 матчей. «Рома» находится на 5 месте с 58 очками после 33 туров. Команда Жозе Моуриньо не проигрывает в чемпионате на протяжении 12 матчей, а в последнем матче вырвала ничью на последних минутах с претендующим на «скудетто» «Наполи» (1:1).