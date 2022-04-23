ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньоИнтер — Рома. Онлайн
  • 18:44
    • Рублёв вышел в финал турнира в Белграде, там он сыграет с Джоковичем
  • 18:24
    • «Локомотив» в большинстве победил «Нижний Новгород»
  • 18:05
    • «Сочи» и «Ахмат» назвали стартовые составы
  • 17:19
    • Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
  • 18:54
    • Благодаря покеру Жезуса «Ман Сити» разгромил «Уотфорд»
    Все новости спорта

    Отец Агаларова: Я считаю, что Гамид уже созрел для большой команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Уфа РПЛ Футбол России
    Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова считает, что футболисту нужно сменить клуб летом.

    Гамид Агаларов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гамид Агаларов

    21-летний форвард забил свой 17-й гол в сезоне в матче РПЛ против «Урала» и является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент.

    «Я считаю, что мой сын уже созрел для большой команды.

    Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб, вне зависимости [от того], вылетит "Уфа" или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде.

    Есть ли к нему интерес? Не буду вам говорить. На данный момент у него действующий контракт с башкирским клубом, он там», — сказал Руслан Агаларов «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» пойдет на продление победной серии?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Ман Сити» сенсационно потеряет очки в игре с «Уотфордом»?
  • «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры