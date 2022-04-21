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    Тедеско прокомментировал выход «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии

    Футбол Футбол Германии Кубок Германии РБ Лейпциг Унион Берлин
    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско подвел итоги полуфинала Кубка Германии против «Униона» (2:1).

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Соперник хорошо оборонялся все 90 минут, "Унион" всегда работает на полную катушку. Против них очень сложно играть, это была упорная игра. Это был очень взрывоопасный матч: проиграешь — вылетаешь.

    Мы очень нервничали в первом тайме. Во втором мы хотели упростить задачу и быть с ясной головой. Парни справились с этим блестяще. Нам повезло, что у нас глубокая и качественная команда. В субботу у нас важная домашняя игра против "Униона" — и мы тоже хотим выиграть», — приводит слова Тедеско официальный сайт «быков».

    В финале Кубка Германии «РБ Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» (3:1). Финал пройдет 21 мая в Берлине.

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