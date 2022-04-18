Моуринью: Временами мне было стыдно находиться рядом с боковой линией

Главный тренер «Ромы»поделился мыслями после того, как его команда спаслась от поражения в матче 33 тура Серии А с «Наполи».

«Я праздновал ничью, потому что во время матча казалось невозможным завершить игру с положительным результатом. Не потому, что моя команда плохо играла. Мы прибавляли по ходу встречи, но у меня было ощущение, что изменить ситуацию будет очень сложно.

Моя команда была фантастической сегодня. Мы хотели большего, но добились того, что было возможно. Не хочу говорить слишком много об арбитрах. Временами мне было стыдно находиться рядом с боковой линией. Хватит, они должны проявлять немного уважения. К сожалению, мы недостаточно хорошо выступили в одном из отрезков в этом сезоне и не сможем претендовать на скудетто, но мы хотим иметь право бороться за победу в матче. В этот раз у нас его отняли», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Рома» с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.