Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии обыграл мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0).
Таким образом, Гвардиола установил уникальный рекорд. Специалист девятый раз вывел команду, которой руководит, в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории турнира, сообщает William Hill.
По восемь раз в полуфиналы Лиги чемпионов выходили Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Анчелотти возглавляет мадридский «Реал», с которым «Манчестер Сити» сразится в полуфинале Лиги чемпионов.