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    Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

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    «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии обыграл мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0).

    Таким образом, Гвардиола установил уникальный рекорд. Специалист девятый раз вывел команду, которой руководит, в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории турнира, сообщает William Hill.

    По восемь раз в полуфиналы Лиги чемпионов выходили Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Анчелотти возглавляет мадридский «Реал», с которым «Манчестер Сити» сразится в полуфинале Лиги чемпионов.

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