Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

«Манчестер Сити»вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии обыграл мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0).

Таким образом, Гвардиола установил уникальный рекорд. Специалист девятый раз вывел команду, которой руководит, в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории турнира, сообщает William Hill.

По восемь раз в полуфиналы Лиги чемпионов выходили Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Анчелотти возглавляет мадридский «Реал», с которым «Манчестер Сити» сразится в полуфинале Лиги чемпионов.